Opozice kritizuje, kde se vláda chystá škrtat v rozpočtu

Opoziční strany kritizují, kde hledá vláda Petra Fialy úspory ve státním rozpočtu na letošní rok. Pokud budou platit informace, které unikají do médií, potvrdí se podle bývalého premiéra Andreje Babiše, že nový kabinet je asociální.

Babiš dnes ČTK napsal, že škrty dopadnou nejen na lidi, ale na celou ekonomiku. Také šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura by škrtal jinde. Vadí mu například snížení slev na jízdném pro studenty a seniory, obává se i zhoršení zdravotní péče.

Babiš kritizuje například plán zrušit navýšení plateb za státní pojištěnce, který dnes nepřímo potvrdil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), ale i možné úspory na hygienických stanicích. „Jestli se opravdu po dvou letech covidu chystají škrty ve zdravotnictví a na hygienách, tak je to podle mě bezprecedentní a nepochopitelné,“ sdělil ČTK Babiš.

Pokud se tyto a další informace z médií potvrdí, potvrdí se asociálnost vlády, dodal. „Škrty dopadnou nejen na lidi, ale na celou ekonomiku. A to přes veškeré sliby, že se tak nestane,“ dodal. Na peníze se již sáhlo učitelům, od dubna se sníží i slevy pro studenty a starší 65 let v dopravě ze současných 75 na 50 procent z jízdného, podotkl Babiš. „Přitom vláda v rámci nové makropredikce dostane nově do rozpočtu více než 60 miliard korun, které zaplatí občané,“ uvedl Babiš.

Ministerstvo financí navrhlo na letošní rok podle informací ČTK státní rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Ve středu ho projedná vláda. Ve výdajích současná vláda našla úspory za 76,6 miliardy korun. Předchozí Babišova vláda navrhovala pro letošek státní rozpočet se schodkem 376,6 miliardy korun.

Dodatečné příjmy rozpočtu 62,2 miliardy korun by měla podle zdrojů ČTK vláda částečně využít na letošní mimořádné zvýšení důchodů, zvýšení příspěvku na bydlení v souvislosti s růstem cen energií nebo kompenzace pro podnikatele. „Tyto peníze by měla dát v rámci nové valorizace důchodcům, měla by jim odpustit DPH na elektřinu, zaplatit kompenzace podnikatelům, vrátit lidem slevu na jízdném a nechat jim platy, které jim vzala,“ míní Babiš.

Okamura ČTK napsal, že SPD také prosazuje snížení deficitu, ale nikoliv tím způsobem, který zvolila vláda. „Jelikož na jednu stranu v rozpočtu škrtá slevy na jízdném pro seniory a studenty a zhoršuje úroveň zdravotní péče pro občany, na druhé straně odmítá ukončit vyplácení dávek nepřizpůsobivým, kteří zneužívají systém,“ uvedl. (ČTK)