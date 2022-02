Itálie ruší od pátku roušky venku, povinné budou dál na velkých shromážděních

V Itálii už nebude od pátku povinné nošení roušek na veřejnosti ve venkovních prostorách. Příslušný dekret dnes podepsal ministr zdravotnictví Roberto Speranza, informovala agentura ANSA.

Ministr nicméně dodal, že bude nutné mít zakrytá ústa a nos nadále ve vnitřních veřejných prostorách a venku v případě větších shromáždění. Opatření platí zatím do konce března, kdy v zemi končí nouzový stav vyhlášený před dvěma lety kvůli pandemii covidu-19.

Nový dekret také umožňuje v Itálii od pátku znovuotevření diskoték, kam ale bude možný vstup jen s takzvaným superzeleným pasem, který potvrzuje očkování proti covidu-19 či jeho prodělání v nedávné době. Provozovatelé diskoték ale zatím budou moci fungovat je s poloviční kapacitou.

Roušky venku zavedla Itálie znovu loni před Vánocemi. V souvislosti s vánočními svátky a vlnou nakažlivější koronavirové varianty omikron zavedlo opět povinné roušky i venku také Španělsko. I tamní vláda dnes schválila zrušení této povinnosti, a to od čtvrtka. Roušky i venku jsou ve Španělsku povinné v případě, že nelze dodržet bezpečnou vzdálenost (1,5 metru) od cizích osob.

Italská vláda v rámci boje proti covidu-19 sází hlavně na očkování. Ve snaze přimět k němu co nejširší vrstvy populace loni v prosinci zavedla dvě úrovně covidových certifikátů. Takzvané superzelené pasy, potvrzující očkování či prodělání nemoci, jsou nyní nutné při vstupu do řady veřejných prostor, včetně restaurací, kin, veřejné dopravy, sportovních center, muzeí či na lyžařské vleky. Od 15. února budou nutné i na pracovišti pro lidi ve věku od 50 let. Pro osoby v tomto věku platí také povinné očkování proti covidu-19 a od začátku tohoto měsíce jim hrozí pokuta 100 eur (zhruba 2400 Kč). Udělují ji finanční úřady, které propojily své informační systémy se seznamy očkovaných. (ČTK)