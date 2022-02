Senegalský prezident Macky Sall vyhlásil včerejšek státním svátkem na oslavu prvního triumfu národního týmu na Africkém poháru národů. Sall fotbalisty slavnostně přivítal na letišti a dnes je vyznamená. (France24)

Iconic photo of Aliou Cissé lifting the Africa Cup of Nations trophy during Senegal's victory parade in Dakar | 📷 by @wesselsjohn1 🇸🇳⚽️ #Afcon2021 pic.twitter.com/03vUvRTha7

— James Nalton (@JDNalton) February 8, 2022