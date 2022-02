Lidé u hranic se bojí, že o vodu přijdou kvůli Turówu dřív, než postaví vodovody

Obyvatelé v příhraničních oblastech Libereckého kraje se obávají, že kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole Turów přijdou o vodu dřív, než jim postaví vodovody.

Seznam projektů, které mají zajistit vodu pro obyvatele postižených oblastí, je jednou z příloh česko-polské smlouvy o řešení vlivů těžby na české území. Do výstavby přivaděčů, vodovodů i úpraven vody na Hrádecku, Chrastavsku a Frýdlantsku by mělo jít více než 32 milionů eur (v přepočtu 780 milionů korun) z kompenzací, které do Česka Polsko poslalo.

„Podle současných prognóz výzkumného ústavu vodohospodářského ta voda může dojít do pěti let a vodovody do pěti let nikdo neudělá, v tomhle jsem velice skeptický,“ řekl dnes ČTK Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná. Obec, která je součástí Hrádku nad Nisou, je dolu na České straně nejblíž a už teď tamní studny vysychají.

Kdy bude možné práce zahájit, zatím není možné odhadnout. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) bude záležet na připravenosti projektů. Se starosty obcí a vodohospodáři musí kraj navíc připravit i podmínky, podle jakých se budou peníze z Fondu Turów-ČR-PL rozdělovat. „Materiál bychom chtěli připravit a projednat na březnovém zastupitelstvu. Už nyní ale mohu říct, že počítáme s vícezdrojovým financováním,“ řekl dnes ČTK hejtman.

Starec dnes ČTK přiznal, že smlouvu ještě neměl čas důkladně prostudovat, nic nového ale podle něj nepřinesla. „V ochraně našeho vodního zdroje spoléhá pouze na těsnící clonu, která ani podle slov odvolaného polského velvyslance nebyla k ochraně naší vody navržena. Její funkčnost bude vyhodnocována v daném místě, ale naše voda uniká jinudy – nejkratší cestou směrem k dolu a nikoli oklikou. Není tedy podstatné, zda bude clona sama o sobě funkční, když neutěsňuje naši unikající vodu. Mezi naším vodním zdrojem a dolem bohužel žádná bariéra není,“ dodal.

Dlouho vyjednávanou mezivládní dohodu mezi Polskem a Českem podepsali premiéři obou zemí ve čtvrtek 3. února. Země se dohodly mimo jiné na výši náhrady za škody způsobené těžbou v dole. Polsko a společnost PGE, které důl patří, už poslaly 45 milionů eur (1,09 miliardy korun) a Česko v pátek stáhlo žalobu, kterou podalo na Polsko u Soudního dvora Evropské unie. Poláci se kromě jiného zavázali postavit také zelený val, který oblast Hrádecka ochrání před hlukem a prachem z rozšiřujícího se dolu, obě země se dohodly i na společném monitoringu. (ČTK)