Situace v kanadském hlavním městě Ottawě se kvůli protestům proti covidovým opatřením vymkla kontrole, řekl starosta Jim Watson. Centrum už přes týden blokují demonstranti a stovky nákladních vozidel z „Konvoje svobody“, který protestuje proti povinnému očkování řidičů, kteří jezdí do USA. (AFP, ČTK)

IMPORTANT: Anyone attempting to bring material supports (gas, etc.) to the demonstrators could be subject to arrest. Enforcement is underway. #ottawa #ottnews pic.twitter.com/tp4e5d2xe1

— Ottawa Police (@OttawaPolice) February 6, 2022