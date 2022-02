„Myslíte si, že ruskému prezidentu Putinovi jde při rozhodování o invazi na Ukrajinu o nějakou konkrétní věc?“ zeptala se novinářka NBC amerického prezidenta Bidena před Bílým domem. „O věci, které dostat nemůže,“ odpověděl Biden.

NEW: President Biden returned from Wilmington and stoped briefly. I asked him if there is any particular thing Putin is looking for to make his decision on invasion. The president said "I think things he cannot get" perhaps referring to Russia's demands made to US and Europe. pic.twitter.com/P9FPEDjIwQ

— Kelly O'Donnell (@KellyO) February 6, 2022