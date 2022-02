Kuvajt zakáže nejnovější filmové zpracování detektivky Agathy Christie Death on the Nile (Smrt na Nilu), protože v něm hraje izraelská hvězda Gal Gadot (např. Wonder Woman). Podle mluvčí ministerstva informací o zákaz žádali lidé na sítích. (TRT)

Death on the Nile (Smrt na nilu), nejnovější filmové zpracování slavné detektivky Agathy Christie s Herculem Poirotem. Režie: K. Branagh, 20th Century Studios, 2022