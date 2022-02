Mauricijský ropný tanker uváhl na mělčině u pobřeží ostrova Réunion, kudy prošel cyklon Batsirai. Jedenáct námořníků z lodi Tresta Star, která naštěstí plula prázdná, bylo zachráněno. (AFP)

VIDEO: A Mauritian oil tanker runs aground on the south coast of Reunion Island, as a result of the heavy weather caused by the passage of cyclone Batsirai. The 11 sailors of the ship Tresta Star, which was fortunately sailing empty, were rescued pic.twitter.com/KotmD5XIcE

— AFP News Agency (@AFP) February 6, 2022