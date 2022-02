Očekává se, že Chorvatsko od Nového roku přijme euro. Včera byly představeny návrhy jeho euromincí. Motivy zahrnují Nikolu Teslu, hlaholici, šachovnici, kunu a slova o svobodě z díla Ivana Gunduliće Dubravka. (Visegrad 24)

Croatia is expected to adopt the Euro by January 1st 2023.

Yesterday, they presented the designs of the future coins.

The national motifs include Nikola Tesla, the Glagolitic script, the checkerboard, a marten and words about freedom from Ivan Gundulić’s famous work Dubravka. pic.twitter.com/z3tvQX7Nna

