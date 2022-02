Tapiserie znázorňující známý obraz Guernica od Pabla Picassa se po roce vrátí do sídla OSN v New Yorku. Z chodby, která vede k sálu, kde zasedá Rada bezpečnosti, ji nechal odstranit bez uvedení důvodu vlastník, rodina Rockefellerových. To tehdy pobouřilo generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.