Britská královna Alžběta II. vyjádřila přání, aby vévodkyně z Cornwallu Camilla užívala titul „královna manželka“, jakmile se princ Charles stane králem. Alžběta II. to řekla při příležitosti 70. výročí usednutí na trůn. (BBC)

The Duchess of Cornwall will be crowned Queen Camilla. https://t.co/DrnnLxdObi pic.twitter.com/d3rqUE5sWM

— nzherald (@nzherald) February 5, 2022