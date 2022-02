Tapiserie znázorňující známý obraz Guernica od Pabla Picassa se po roce vrátí do sídla OSN v New Yorku. Z chodby, která vede k sálu, kde zasedá Rada bezpečnosti, ji nechal odstranit bez uvedení důvodu vlastník, rodina Rockefellerových. To tehdy pobouřilo generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.

Nelson Rockefeller dnes deníku New York Times řekl, že se ze strany vlastníků díla jednalo vůči OSN o nedorozumění. Dodal, že tapiserii odstranili, aby ji nechali vyčistit a provést další restaurátorské práce.

Odstranění díla v roce 2021 velmi překvapilo generálního tajemníka Antónia Guterrese, který to označil za hroznou zprávu. „Tato tapiserie není jen dojemnou připomínkou toho, jak jsou hrozné války, ale díky svému umístění je od roku 1985 rovněž svědkem dění kolem Rady bezpečnosti,“ uvedl před rokem Guterresův mluvčí. Ten rozhodnutí vlastníků vrátit plátno do sídla mezinárodní organizace uvítal.

Tapiserii nechal v roce 1955 zhotovit otec Nelsona Rockefellera. Obraz Guernica se stal jedním ze symbolů krutosti španělské občanské války. Picasso se inspiroval stejnojmennou baskickou obcí, kterou v roce 1937 bombardovala letectva nacistického Německa a fašistické Itálie.

Picasso obraz namaloval v pařížském exilu a v roce 1939 ho svěřil Muzeu moderního umění v New Yorku, kde dílo zůstalo více než 40 let. Přál si ale, aby byl obraz převezen do Španělska, až se do země vrátí demokracie. Stalo se tak v roce 1981. Monumentální dílo o rozměru 350 krát 777 centimetrů je vystaveno v madridském Muzeu královny Sofie. (ČTK)