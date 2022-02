Charkovem prošel pochod zhruba 5000 lidí, který měl demonstrovat jednotu Ukrajiny i odhodlání bránit toto druhé největší ukrajinské město před možnou ruskou invazí. Akce se obešla bez incidentů.

Informovala o tom agentura Unian.

Rusko shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků a vyvolalo tím obavy Západu, že se připravuje na vojenskou akci na Ukrajině. Moskva, která v roce 2014 anektovala ukrajinský poloostrov Krym a podpořila proruské povstalce v Donbasu, popírá, že by měla v plánu Ukrajinu napadnout. Tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost.

Dav lidí pochodoval s velkým transparentem „Charkov – to je Ukrajina“ hlavním bulvárem města, skandoval vlastenecká hesla a vyzýval k „zastavení ruské agrese“. Charkovská radnice se manifestaci pokusila zakázat v obavě z šíření nákazy koronaviru i možných bezpečnostních incidentů, soud však její žádosti odmítl vyhovět.

„Shromáždili jsme se a ukázali, že Charkov je Ukrajina, ukázali jsme to celému světu. Chtějí nás ukonejšit, chtějí, abychom zůstali doma,“ uvedl jeden ze spoluorganizátorů pochodu Konsťantyn Němičov s odkazem na výzvy ukrajinských úřadů, aby obyvatelé tváří v tvář možné invazi nepropadali panice. „Máme jedinou odpověď: nepanikaříme, připravujeme se,“ citovala jej agentura Interfax Ukrajina.

Druhé největší ukrajinské město Charkov leží jen 40 kilometrů od ruských hranic. Na počátku konfliktu na východní Ukrajině v roce 2014 se zde proruští separatisté pokusili převzít moc a po vzoru Doněcku a Luhansku tu vyhlásit separatistickou „lidovou republiku“. Obyvatelstvo se na jejich stranu ale z většiny nepřiklonilo a ukrajinské policii se podařilo situaci zvládnout. Město je však stále rozděleno na ty, kdo mluví ukrajinsky, a ty, kdo se drží ještě donedávna převládající ruštiny a udržují rodinné a jiné vazby s Ruskem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v lednu listu The Washington Post řekl, že Rusko by se mohlo pokusit Charkov napadnout pod záminkou ochrany tamního ruskojazyčného obyvatelstva. V takovém případě to podle něj bude znamenat „začátek rozsáhlé války“. (ČTK)