Ve Spojených státech zemřelo od začátku pandemie přes 900 tisíc lidí nakažených koronavirem. Jen za poslední dva měsíce přibylo přes 100 tisíc lidí, kteří umřeli v důsledku nákazy. Z předběžných výsledků plyne, že varianta omikron je sice více nakažlivá, ale způsobuje méně závažné onemocnění něž třeba varianta delta. (Reuters)

U.S. coronavirus deaths surpass 900,000, driven in part by Omicron surge https://t.co/ucJfy2i6eH pic.twitter.com/KEp8skGrXI

— Reuters (@Reuters) February 5, 2022