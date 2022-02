Aktivisté vyzvali vládu, ať rychle zveřejní obsah dohody o Turówu

Ekologická organizace Greenpeace vyzvala vládu, aby rychle zveřejnila smlouvu o řešení vlivu těžební činnosti v dole Turów. Aktivisté uvedli, že poté, co premiéři obou zemí dohodu podepsali, není důvod její obsah tajit.

Mluvčí vlády Václav Smolka ve čtvrtek uvedl, že smlouva bude v nejbližší době zveřejněna ve sbírce mezinárodních smluv.

„Znění smlouvy je stále neznámé, přestože je už podepsaná a Česká republika se na jejím základě chystá stáhnout žalobu u evropského soudu. Stále tedy nevíme, co vlastně vláda podepsala a k čemu všemu se zavázala. Veřejnost má přitom právo smlouvu znát,“ uvedla Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace.

Krejčová opět kritizovala průběh vyjednávání smlouvy. „Česká vláda v kauze Turów v poslední době více komunikovala s polskou vládou než s vlastními občany. Tím, že vláda schválila smlouvu, která nechrání české zásoby vody, zavázala se ke stažení žaloby proti dolu Turów a snížila dobu dohledu evropského soudu, pouze vychází vstříc Polsku, které nechce platit pokuty za pokračování ilegální těžby kvůli nerespektovaní rozhodnutí evropského soudu,“ uvedla.

Organizace Greenpeace a Frank Bold tvrdí, že je smlouva protiprávní, neboť dostatečně neochrání životní prostředí v českém příhraničí a tamní zásoby vody. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) v reakci ČTK napsala, že obsah smlouvy není v rozporu s českým ani s evropským právem. Tvrzení organizací označila za absurdní.

Zástupci Česka a Polska se dohodli na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,09 miliardy korun) za škody způsobené těžbou v dole. Jde o kompromis, protože Česko původně požadovalo až 50 milionů eur a Polsko nabízelo 40 milionů eur.

Polská ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskwová ve čtvrtek uvedla, že Polsko po podpisu dohody převedlo finanční náhradu za škody způsobené těžbou v dole Turów. Na transparentní účet Fondu Turów-ČR-PL Libereckého kraje přišlo deset milionů eur od polské společnosti PGE, která vlastní důl Turów a sousední elektrárnu. Mezivládní transfer 35 milionů eur zatím nedorazil.

Česko se kvůli Turówu loni v únoru obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise. Varšava veškeré námitky Prahy i Bruselu k povolovacímu řízení odmítala. Fiala ve čtvrtek uvedl, že Česko stáhne žalobu u unijního soudu poté, co obdrží od Polska dohodnuté peníze. Polský premiér Morawiecki dnes podle polské agentury PAP uvedl, že Česko u Soudního dvora EU žalobu už stáhlo. To však česká strana popřela s tím, že tak učiní až po obdržení peněz. (ČTK)