Začínají 24. zimní olympijské hry v Pekingu. Olympijský oheň se tak do hlavního města Číny vrací po téměř čtrnácti letech. Řada zemí se však hry rozhodla bojkotovat. V čem je nálada kolem sportovní události roku jiná, než v roce 2008?

立春 = "Beginning of Spring."

The Chinese believe the coming of Spring, in a season of freezing temperatures, often breeds new life. Friends come together and welcome the Lunar New Year, a new season – and #Beijing2022!

#StrongerTogether | #OpeningCeremony pic.twitter.com/WrgpZ0YxDM

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022