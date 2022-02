Bidenovy kroky schvaluje 41 procent Američanů, nejméně od začátku mandátu

Kroky amerického prezidenta Joea Bidena schvaluje 41 procent Američanů, nejméně od jeho nástupu do funkce loni v lednu. Jeho působení hodnotí negativně 56 procent účastníků průzkumu Reuters/Ipsos. Zbylá tři procenta si nejsou jistá svým postojem.

Propad v hodnocení by mohl představovat riziko pro Demokratickou stranu, že by v listopadových volbách mohla přijít o většinu v Kongresu, píše agentura Reuters.

Minulý týden v obdobném průzkumu Bidena hodnotilo kladně 45 procent dotazovaných a negativně přesně polovina účastníků průzkumu.

Největší obavy mají Američané z pandemie covidu-19 a z jejích ekonomických následků. Přibližně šest z deseti respondentů si myslí, že se země ubírá špatným směrem; jako hlavní problémy uváděli ekonomiku a veřejné zdravotnictví.

Zatímco na začátku Bidenova mandátu se jeho popularita držela nad 50 procenty, v polovině srpna klesla pod tuto hranici. Zlom nastal v době, kdy v USA začaly prudce stoupat počty obětí covidu-19 a americké jednotky se stahovaly z Afghánistánu, kde převzalo moc radikální hnutí Tálibán, píše Reuters.

Popularita prezidenta vypovídá o oblibě celé strany a jejích šancích u voleb. Pokud by republikáni získali většinu ve Sněmovně reprezentantů nebo v Senátu, mohlo by to znamenat konec Bidenových reformních plánů.

Biden sice v tomto průzkumu klesl na nejnižší preferenční hodnoty od svého nástupu do funkce, ale jeho předchůdce v Bílém domě Donald Trump se v prosinci 2017 propadl až na 33 procent.

Průzkum proběhl 2. a 3. února, přes internet v něm odpovídalo 1005 respondentů, kteří patřili ke stoupencům republikánů i demokratů. (ČTK)