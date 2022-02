Spojené státy uvalily vízová omezení na další běloruské činitele

Spojené státy ve čtvrtek omezily vydávání víz několika běloruským činitelům, informovala dnes agentura Reuters. USA jako důvod uvedly „závažnou extrateritoriální činnost proti disidentům“, konkrétně případ běloruské atletky Krysciny Cimanouské.

Tu nutili k předčasnému odletu z loňské letní olympiády v Tokiu běloruští funkcionáři poté, co je veřejně kritizovala.

Běloruská olympijská běžkyně Cimanouská kritizovala své trenéry na Instagramu za to, že ji nominovali do štafety na 4×400 metrů, kterou nikdy předtím neběžela. Atletka se na tokijském letišti obrátila na japonskou policii a požádala ji o ochranu, protože se obávala o své bezpečí po příletu do Běloruska. Na polské ambasádě poté dostala humanitární vízum.

„Jsme solidární s Cimanouskou a všemi ostatními, kteří zažili pokusy režimu umlčet kritiku,“ uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken.

Tento krok přichází v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a Spojenými státy kvůli situaci u ukrajinských hranic, kde jsou desítky tisíc ruských vojáků. Západ podezírá Rusko, že se chystá na území svého souseda vpadnout. To ovšem Moskva popírá.

Rusko podle Severoatlantické aliance v posledních dnech vyslalo do Běloruska zhruba 30 000 vojáků, nejvíc od konce studené války. Ruští vojáci se mají účastnit společného cvičení ruské a běloruské armády. (ČTK)