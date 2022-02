Fiala podepsal s polským premiérem Morawieckim dohodu o Turówě

Český premiér Fiala a polský předseda vlády Morawiecki podepsali dohodu o vlivu těžby v dole Turów. Oznámili to na tiskové konferenci. Polsko se podle Fialy mimo jiné zavázalo k dostavbě a plné funkčnosti podzemní stěny, která by měla zabránit odtoku vody z území Česka.

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Polsko dále souhlasilo s přijetím opatření ke zlepšení ovzduší a se stavbou nadzemního valu. Až do dokončení těžební činnosti v dole bude zajišťován monitoring hladin podzemních vod, čistoty ovzduší a hluku.

Podle polského premiéra je podepsání dohody potvrzením dobrých česko-polských vztahů. „Vyřešení sporu o dolu Turów nemuselo čekat na rozsudek soudního dvora, doufám a věřím, že dnes nebo zítra Česko stáhne svoji žalobu s ohledem na naši dohodu a tento problém už nebude dále existovat,“ řekl polský premiér.

„Domluvili jsme se na délce pěti let soudního dohledu, je to i to minimum, které je přijatelné pro Liberecký region,“ dodal český premiér Fiala. Česko podle něj dosáhlo kompenzace od Polska 45 milionů eur, původně požadovalo padesát.