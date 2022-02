Uzavření centra motýlů: Výhrůžky konspirátorů a potyčka s političkou

Ředitelka Národního centra motýlů v americkém Texasu instituci uzavřela po fyzické potyčce s republikánskou kandidátkou do Sněmovny. Kimberly Loweová ředitelce Marianně Wrightové tvrdila, že pracuje pro Tajnou službu a jde tam vyhlížet migranty.

Centrum se nachází u hranic Texasu a Mexika. Kandidátka do Kongresu Loweová odmítla zaplatit vstupné a dožadovala se vpuštění do neveřejných prostor centra, odkud chtěla podle svých slov sledovat, jak do země vstupují nelegálně migrující lidé na raftech.

Mezi ženami vznikla fyzická potyčka, při níž byla ředitelka Wrightová shozena k zemi a Loweová se i s další ženou snažily odjet z centra s telefonem Wrightové v ruce, uvádějí místní média.

V tom se jim snažil zabránit ředitelčin syn, jehož Loweová v autě u brány téměř porazila, popisuje událost Texaské státní rádio. Policie po incidentu ředitelce Wrightové řekla, aby u sebe vždy měla zbraň a vyhýbala se veřejným místům.

Do oblasti se totiž chystali přijet příznivci Donalda Trumpa na rally We Stand America, Bráníme Ameriku, kterou pořádá jeho bývalý poradce a konspirátor Michael Flynn. Ten plánuje výjezd na hranici s Mexikem se zastávkou v Národním centru motýlů.

Ředitelka se jej proto rozhodla do odvolání uzavřít. Výhrůžkám Trumpových příznivců, vyznavačů konspirační smyšlenky QAnon či útokům extremistických pravicových hnutí Oath Keepers a Three Percenters čelí od roku 2017, kdy centrum odmítlo umožnit na svém pozemku stavět Trumpovu pohraniční zeď.

Brian Kolfage, jeden z konspirátorů a hlavní postava podvodné organizace We Build the Wall, nepravdivě prohlašoval, že na pozemcích centra jsou schovaná mrtvá těla z obchodu s bílým masem. Pro tvrzení nikdy nedodal žádné důkazy a nikdy se ani jinak neprokázalo. (Texas Public Radio, Texas Tribune)