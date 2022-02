Sněmovní volební výbor řešil výroční zprávu o činnosti ČT za rok 2020. Sporné jsou pasáže o SPD

Sněmovní volební výbor řešil výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2020. Části poslanců vadí tvrzení v dokumentu, že zastoupení SPD Tomia Okamury nebylo ve zpravodajství veřejnoprávní televize „odpovídající“. Výbor nakonec zprávu Sněmovně ke schválení nedoporučil.

Rada České televize loni v březnu schválila výroční zprávu o činnosti, ve které stojí, že „zastoupení SPD v politickém zpravodajství neodpovídá zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně“. Ta se do dokumentu dostala na poslední chvíli a po ukončení připomínkového řízení.

Poslanec Petr Bendl (ODS) na výboru namítl, zdali mají poslanci výroční zprávu televize schválit, když pro spornou pasáž o SPD hlasovali čtyři radní, šest bylo proti a dva se zdrželi. Podle něj tak pasáž nebyla schválená většinou Rady a jde o menšinový názor.

„Co to je za zprávu? Co nám to sem vlastně dáváte? Přece nám nemůžete předkládat zprávu, která reprezentuje stanovisko čtyř lidí. To je hlavní důvod, proč ta zpráva nemá být přijata,“ řekl Bendl na jednání volebního výboru s tím, že Rada podle jeho názoru nefunguje. „Čtyři byli pro, dva se zdrželi, šest bylo proti. Kde to jsme?“ rozohnil se poslanec ODS.

Podle předsedy výboru Aleše Juchelky (ANO) se celá věc „nafukuje“, jeho sněmovní kolega Jan Jakob (TOP 09) však oponoval, že jde o závažnou věc. Zpráva podle něj v závěru konstatuje, že činnost televize byla v souladu se zákonem, ale současně až na výjimku ohledně zastoupení SPD. Podle Jakoba to v podstatě znamená, že televize v souladu se zákonem nejednala.

Sám generální ředitel televize Petr Dvořák označil tvrzení o SPD ve zprávě za manipulativní. „Nemá oporu v datech, která jsme Radě předložili,“ řekl poslancům.

Nadto připomněl, že poznámka o hnutí Tomia Okamury se ve výroční zprávě objevila až v závěru, a to až po termínu vypořádání připomínek. „My jsme jako Česká televize neměli možnost relevantně reagovat,“ doplnil Dvořák.

Podle Dvořáka tak výroční zpráva v tomto bodě neodpovídá reálnému fungování veřejnoprávní televize za rok 2020.