Fiala ocenil pandemický zákon jako jednoduchý, ale i dostatečně silný

Premiér Petr Fiala (ODS) ocenil dnešní schválení pandemického zákona Sněmovnou. Díky práci koaličních poslanců je podle něj úprava jednoduchá, ale současně vládě nabízí dostatek nástrojů pro případ zhoršení epidemie.

Šéfka poslanců opozičního ANO Alena Schillerová novinářům ve Sněmovně řekla, že bývalé vládní hnutí se v dlouhé diskusi o předpisu chovalo konstruktivně. Zmírnit dopady novely se snažilo i podporou pozměňovacích návrhů, včetně těch od vládních poslanců.

Pandemický zákon bude sloužit jako pojistka, pokud by Česko čelilo nečekanému nástupu některé varianty covidu, řekl novinářům Fiala. „Dosáhli jsme podoby, která je jednoduchá, nezasahuje do více oblastí, než je nezbytné. Současně poskytuje dostatečný rámec pro to, aby se bránilo šíření covidu,“ uvedl.

Schůze se protáhla na více než 35 hodin kvůli obstrukcím opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Schillerová řekla, že ANO se chovalo konstruktivně. „Vystoupili ti poslanci, kteří to mají nastudované, převážně lékaři,“ uvedla. ANO podle ní vysvětlovalo své postoje a snažilo se některé prvky v zákoně zachránit například podporou vládních pozměňovacích návrhů. „Byli jsme si vědomi, že návrh díky vládní většině projde, tak jsme chtěli podpořit ty návrhy, které sníží jeho dopady,“ doplnila.

Podle Fialy však bývalé vládní strany mohly v minulých měsících předpis připravit, místo toho to nechali na nový kabinet a dostaly ho pod časový tlak. „Kdybychom to nestihli, byla tu varianta, že by to nebylo legislativně ošetřené, což by byl neodpovědný hazard,“ uvedl Fiala. Návrh podle něj reaguje na soudní rozhodnutí z posledních měsíců a předpis i dalšími způsoby vylepšuje.

Předseda SPD Tomio Okamura na plénu Sněmovny těsně před hlasováním řekl, že novelu považuje za bezprecedentní útok na práva a svobody občanů. SPD se u Ústavního soudu pokusí napadnout předpis jako takový, i zrychlenou proceduru jeho přijetí, řekl. Řízení o zrušení zákona může podle zákona u Ústavního soudu vyvolat nejméně 41 poslanců nebo 17 senátorů. SPD disponuje 20 poslanci, nedávno neúspěšně sháněla podpisy dalších klubů i pro svůj plán napadnout vyhlášku o povinném očkování proti covidu, ke kterému potřebovala alespoň 25 podpisů. (ČTK)