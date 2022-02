Morální odpovědnost za utopené migranty nesou Britové, řekl Macron

Británie nese podle francouzského prezidenta Macrona odpovědnost za každého migranta, který se utopí v Lamanšském průlivu. Macron to řekl regionálnímu deníku La Voix du Nord.

Londýn v rozhovoru obvinil z pokrytectví, protože neumožňuje žádnou legální cestu do země, ale zároveň závisí na špatně placené práci vykonávané přistěhovalci, kteří se do Británie dostali ilegálně. Britská ministryně vnitra Priti Patelová vzápětí Macronovy komentáře odsoudila.

Šéf Elysejského paláce uvedl, že má v úmyslu zvýšit tlak na britského premiéra Borise Johnsona, aby pro žadatele o azyl vytvořil legální cestu do Británie. „Morální odpovědnost za ty, kteří zahynuli na moři, nenese Francie, ale Britové, kteří odmítají reagovat,“ prohlásil.

K tomu, aby žadatelům o azyl nabídla více příležitostí a snížila tak počet pokusů o přeplutí Lamanšského průlivu, opakovaně britskou vládu vyzývají i aktivisté.

Když loni v Lamanšském průlivu zahynulo po převrácení lodi 27 lidí, Johnson vyzval Macrona k přijímání migrantů, kteří do Británie vstoupili ilegálně. Podle premiéra by je to odradilo od riskování životů na člunech. Macron návrh odmítl. Prosazuje dohodu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, podle níž by byli někteří migranti po připlutí do Británie posláni zpět, výměnou za britský příslib, že vpustí stejný počet žadatelů o azyl.

Macron uvedl, že ekonomika Spojeného království závisí na špatně placené práci přistěhovalců, kteří do země přišli nelegálně. „Britové nadále používají systém z 80. let, který řídí ekonomickou migraci pokrytectvím,“ prohlásil. Zopakoval také, že migrační tábory podél pobřeží Lamanšského průlivu zmizí, až když Spojené království otevře své hranice.

Macron v rozhovoru zdůraznil potřebu koordinovat boj proti ilegální migraci na úrovni celé evropské sedmadvacítky. Migrace se podle něj musí opět stát politickým tématem, na jehož řešení se podílejí vedoucí představitelé, jako jsou ministři a hlavy států. Dodal, že EU musí investovat do společných hranic, vytvořit společný registrační postup pro cizince vstupující do schengenského prostoru a sladit práva na azyl. Posledním bodem, kterým se má zabývat, jsou mechanismy návratu do zemí původu, uvedl Macron. Francie je v první polovině letošního roku předsednickou zemí EU.

Patelová dnes v reakci na Macronova slova uvedla, že prezident se mýlí, když tvrdí, že britská migrační politika povzbuzuje migranty, aby riskovali své životy při překračování Lamanšského průlivu.“Macronovy komentáře jsou špatné. Francouzskou vládu plně informujeme o práci, kterou britská vláda vykonává,“ řekla ministryně.

Loni se přes průliv, který je v nejužším místě široký asi 32 kilometrů, do Británie dostalo přes 28 000 migrantů, což je více než trojnásobek proti roku 2020. Britské námořnictvo dnes odmítlo návrhy, aby se podílelo na vytlačování migrantů od břehů ostrovní země.