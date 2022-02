Po dvou letech se dnes obnovily komerční lety mezi Jerevanem a Istanbulem. Děje se tak v době, kdy se Arménie a Turecko snaží o navázání diplomatických vztahů.

Informovala o tom agentura AP.

Letadlo společnosti FlyOne Armenia se 64 cestujícími na palubě dnes večer přistálo na istanbulském letišti. Později večer má z jiného letiště v Istanbulu odstartovat na cestu do Arménie stroj tureckých nízkonákladových aerolinií Pegasus.

Lety byly přerušené od doby, kdy začátkem roku 2020 zkrachovala turecká společnost AtlasGlobal, která vypravovala mezi oběma městy několik letů týdně. Od té doby museli lidé cestovat přes Gruzii, upřesnila agentura AFP.

V lednu se poprvé v Moskvě sešli nově jmenovaní speciální vyslanci Turecka a Arménie, kteří mají ukončit desítky let trvající nepřátelství a navázat diplomatické vztahy. Ty sousední země nemají, přestože Turecko bylo mezi prvními státy, které uznaly nezávislost Arménie po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Lednové jednání v Moskvě Turecko i Arménie označily za konstruktivní a pozitivní. Rozhovory daly podle agentury Reuters naději, že by se mohla otevřít společná hranice, která je uzavřená od roku 1993.

Obě země jsou ve sporu kvůli několika problémům. Rozděluje je pohled na události z let 1915 až 1918, kdy pod vládou Osmanské říše zahynulo na 1,5 milionu Arménů. Jerevan to považuje za genocidu, Ankara to ale odmítá. Turecko také podporuje Ázerbájdžán, který je ve sporu s Arménií o Náhorní Karabach. (ČTK)