MMF je připraven pomoci zemím zasaženým důsledky rusko-ukrajinského konfliktu

Mezinárodní měnový fond (MMF) je připraven pomoci zemím, které by mohly zasáhnout vedlejší účinky rusko-ukrajinského konfliktu a sankcí uvalených západními vládami na Rusko. Uvedla to dnes šéfka fondu Kristalina Georgievová.

Sankce by podle Georgievové přerušily některé finanční transakce a omezily fungování finančního systému, a to zejména v případě, že by bylo Rusko odpojeno od mezinárodního platebního systému SWIFT.

„Pokud se dostaneme do situace, kdy budou vedlejší účinky vyžadovat větší angažovanost MMF v dalších zemích, samozřejmě budeme na místě. Stále disponujeme úvěrovou kapacitou v objemu kolem 700 miliard dolarů (více než 19 bilionů Kč),“ uvedla šéfka MMF.

Georgievová dnes rovněž prohlásila, že největším rizikem pro světovou ekonomiku zůstává pandemie covidu-19, která mimo jiné přispívá k růstu inflace v řadě zemí. Vyzvala ke zvýšení snah o proočkování populace a k posílení opatření na ochranu před koronavirem. To podle ní pomůže při zmírňování výpadků v dodavatelských řetězcích a v boji proti inflaci. Šéfka MMF rovněž připustila, že inflace se ukázala být „významnějším hospodářským a sociálním problémem“, než se očekávalo. (ČTK)