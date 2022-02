Šéf americké CNN rezignoval kvůli poměru s podřízenou

Generální ředitel stanice CNN Jeff Zucker rezignoval. Při vyšetřování obvinění ze sexuálního obtěžování moderátora Chrise Cuoma vyšlo najevo, že má Zucker poměr s podřízenou, který se snažil utajit. Je jí šéfka marketingu CNN Allison Gollustová.

