Mluvčí Pentagonu: Biden vysílá další jednotky na obranu Ukrajiny

USA přesunou 1000 svých vojáků, kteří jsou nyní v Německu, do Rumunska. Dalších 2000 vojáků bude vysláno do východní Evropy, většina z nich do Polska, řekl mluvčí Pentagonu.

Mluvčí Pentagonu John Kirby upozornil, že Američané jsou připraveni k dalším krokům, protože Putin nadále posiluje svoji přítomnost u ukrajinských hranic. Foto: Glenn Fawcett, Pentagon

„Vladimír Putin nepolevuje ve vyzbrojování hranice a činil tak i v posledních 24 hodinách. Proto jsme připraveni k dalším akcím,“ řekl mluvčí John Kirby. Posílení jednotek schválil prezident Joe Biden.

„Vnímají to i další spojenci a své jednotky posilují i Francouzi a další země,“ dodal s tím, že jsou to pouze „dočasné pohyby“, byť „nevylučujeme, že přineseme víc v následujících dnech či týdnech.“

Podle Kirbyho Putin konečné rozhodnutí napadnout Ukrajinu stále neučinil.

„Pořád si myslíme, že se nerozhodl napadnout Ukrajinu. A pokud ano, existuje mnoho způsobů, jak to učinit, a my musíme být připraveni na všechno.“

Většina ze 2000 vojáků pro východní Evropu bude umístěna v Polsku. Žádné z amerických jednotek nemíří přímo na Ukrajinu, upřesnil mluvčí Kirby.

Spojené státy nyní mají v pohotovosti 8500 vojáků. Ti jsou připraveni posílit NATO, ale tato posila zatím „nebyla aktivována“. (C-Span, CNN)