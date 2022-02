Novým předsedou NSS bude dosavadní soudce Karel Šimka

Prezident Miloš Zeman jmenuje v 15.00 na Hradě nového předsedu Nejvyššího správního soudu. Podle premiéra Petra Fialy, který návrh kontrasignoval, to bude dosavadní soudce Karel Šimka.

Předchozí šéf NSS Michal Mazanec skončil na sklonku loňského roku kvůli dosažení věkové hranice 70 let.

„Já jsem kontrasignoval rozhodnutí pana prezidenta o jmenování Karla Šimky předsedou Nejvyššího správního soudu. Z mého hlediska tam neexistuje žádný problém. Vím, že se uvažovalo o víc kandidátech. Všechna jména, co jsem zaslechl, byla respektováníhodná, byli to právníci, kteří mají renomé a mohli by tu funkci vykonávat,“ řekl předseda vlády.

Prezident jmenuje nového šéfa NSS dnes odpoledne. Vybírat mohl pouze z řad soudců tohoto soudu. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) už dříve uvedl, že mezi kandidáty byli vedle Šimky soudci Filip Dienstbier a Barbara Pořízková. Předchozí ministryně Marie Benešová (za ANO) navrhovala jako kandidáta na Mazancova nástupce Dienstbiera. (ČTK/Novinky)