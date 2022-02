Mediální společnost New York Times koupila populární slovní hru Wordle. Hra by měla přispět ke zvýšení počtu digitálních předplatitelů, zpočátku by měla zůstat zdarma. Její tvůrce Josh Wardle za ni získal částku „v řádu nižších sedmi cifer“. (NYT) O fenoménu Wordle píšeme více zde.