Česko podalo k Soudnímu dvoru EU žalobu na Evropskou komisi. Odmítá pokutu ve výši 1,15 miliardy korun, kterou mu Brusel udělil za chyby v zemědělských dotacích. Sankce byla vyměřena na základě čtyři roky starého auditu, jehož závěry ČR dlouhodobě rozporuje.

Na podání žaloby upozornil server iRozhlas.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula k tomu minulý týden Deníku N řekl: „Evropská komise nás chtěla sankcionovat, to vycházelo myslím na sedm miliard. Teď se to snížilo na zhruba 1,15 miliardy zhruba, my ale stále říkáme, že ten výklad Komise je nad rámec schválených pravidel. Mohou tam být (na naší straně, pozn. red.) drobné technické nesrovnalosti, to se občas stane, v tom základním si ale myslíme, že pravdu máme my, nelze si nějaká pravidla vykládat nad rámec toho, co platí. Chceme proto dosáhnout nuly (nulové pokuty).“