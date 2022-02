Podle WHO nová subvarianta omikronu nezpůsobuje vážnější průběh nákazy

Nový typ koronavirové varianty omikron označovaný BA.2 nejspíš nezpůsobuje vážnější průběh nemoci. Na tiskové konferenci to dnes řekli zástupci Světové zdravotnické organizace (WHO). Subvarianta BA.2 už převážila například v Dánsku, ve Švédsku nebo v Indii a objevila se také v Česku.

Podle Borise Pavlina z WHO ukazují data z Dánska, kde se jako v první zemi světa subvarianta BA.2 stala dominantní, že nový typ omikronu není nebezpečnější a vyvolává podobné příznaky jako původní varianta BA.1.

„Když se podíváme na další země, kde se BA.2 stává převažující, nevidíme žádné neočekávané skoky v počtech hospitalizací,“ řekl Pavlin. Podle něj nová subvarianta nejspíš ani neovlivní účinnost proticovidových vakcín.

Podle dánské studie je subvarianta BA.2 o něco nakažlivější než BA.1 a zvyšuje pravděpodobnost opakované infekce. Pojí se ale s nižším rizikem těžkého průběhu nákazy. Tento typ koronaviru už převládá mimo Skandinávii například na Filipínách, v Nepálu nebo v Kataru.

Dánsko se dnes stalo jednou z prvních zemí Evropské unie, která zrušila prakticky všechna opatření proti šíření koronaviru, ve veřejné dopravě už tam nebudou potřeba roušky a restaurace budou přístupné bez omezení. Kodaň již covid-19 nepovažuje za nemoc kriticky nebezpečnou pro společnost.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ale dnes varoval, že je příliš brzy na to, aby jakákoli země mohla vyhlásit vítězství nad pandemií. Od objevení varianty omikron před zhruba deseti týdny bylo podle Tedrose hlášeno téměř 90 milionů nově nakažených, což je více než za celý rok 2020. „Ve většině regionů světa teď vidíme velmi znepokojivý nárůst počtu zemřelých,“ upozornil šéf WHO.

„Tento virus je nebezpečný a nadále se mění přímo před našima očima,“ odmítl Tedros úplné rušení protikoronavirových opatření. „Více přenosů znamená více mrtvých. Nevyzýváme žádnou zemi, aby se vrátila k takzvanému lockdownu. Ale vyzýváme všechny země, aby chránily své obyvatele využíváním všech nástrojů, nikoli jen samotných vakcín,“ dodal Tedros.

Krizový koordinátor WHO Mike Ryan zdůraznil, že zvláště ohrožení lidé by měli nadále nosit respirátory, i když to už není předepsané. Země by také podle něj neměly slepě následovat jiné v rozvolňování opatření, protože situace není ve všech stejná.

Epidemioložka WHO Maria van Kerkhoveová vyzvala k opatrnosti, protože mnohé země za sebou ještě nemají vrchol omikronové vlny a mnoho jich má nízkou proočkovanost a velmi zranitelné jedince ve svých populacích. „Proto teď není čas na to zrušit všechno najednou,“ řekla expertka. (ČTK)