Fiala: Vláda udělá vše pro přijetí novely pandemického zákona

Premiér Fiala řekl, že vláda udělá vše pro přijetí novely pandemického zákona. „Je to rozumné, odpovědné a pro občany bezpečné,“ řekl předseda vlády. Fiala také uvedl, že kabinet odmítá využívání nouzového stavu nebo lockdownů.

Předseda vlády na tiskové konferenci upozornil, že kvůli tomu kabinet potřebuje v platnosti mít pandemický zákon. „Jeho platnost ale končí ke konci února. Bylo by nezodpovědné od naší vlády, kdybychom neměli v ruce nástroj, který nám umožní jemně reagovat na případnou další vlnu nebo doběh této vlny,“ řekl Fiala.

„Nikdo si nepřejeme, aby pandemie pokračovala. Všichni věříme v to, že omikronem to úplně nebo alespoň na nějakou dobu skončí, všichni bychom si to přáli, ale to nestačí. Odpovědná vláda musí mít v ruce nástroj, na základě kterého bude jednat,“ doplnil premiér.

Šéf vlády upřesnil, že návrh předložený vládou bude ještě upraven. Bude mít omezenou platnost a bude reagovat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z minulosti.

K samotným obstrukcím pak Fiala řekl, že na svůj postup má opozice právo.„Já nikomu neupírám právo využít všechny prostředky a možnosti, které v Poslanecké sněmovně má a jsem ten poslední, kdo by to upíral opozici. Současně ale chci říct, že uděláme všechno pro to, aby pandemický zákon, jak ho navrhujeme, schválen byl,“ řekl Fiala.