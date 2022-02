Soud poslal bývalého advokáta Michala na šest let za mříže za krácení daní

Pražský vrchní soud poslal bývalého advokáta Davida Michala za krácení daní při prodeji pozemků v pražských Hodkovičkách na šest let do vězení. Zpřísnil prvoinstanční rozsudek, podle kterého si měl za mřížemi odpykat pět let.

Podnikateli Ferdinandu Überallovi potvrdil odvolací senát pětiletý trest. Verdikt je pravomocný. Muži vinu od počátku odmítají.

Podle soudu nebylo pochyb, že se muži dopustili trestného činu. „Oba obžalovaní jednali úmyslně. Chtěli zatajit daňovou povinnost,“ uvedla členka odvolacího senátu Helena Kutzlerová. Soud uložil Michalovi také peněžitý trest ve výši 3,65 milionu korun a na deset let mu zakázal vykonávat advokacii. Überall musí zaplatit 500 000 korun. Finanční úřad s nárokem na zaplacení škody odkázal na civilní řízení.

Michal s rozsudkem zásadně nesouhlasí. „V každém případě budu podávat dovolání,“ uvedl po skončení jednání. Michal i Überall tvrdili, že daně v ČR odvádět neměli, protože společnosti, které prodej pozemků uskutečnily, jsou kyperskými daňovými residenty.

S tím ale odvolací soud nesouhlasil. „I za situace, kdy byli do obchodních transakcí začleněni daňoví rezidenti Kyperské republiky, vzniká za určitých a v této věci daných okolností nárok našeho státu na odvod daně z příjmů právnické osoby,“ uvedl soud v odůvodnění verdiktu. Podle Kutzlerové pak oba muži měli vzdělání na to, aby dokázali právní předpisb – mezinárodní smlouvu přikazující jim daně v ČR odvést, správně interpretovat.

Státní zástupce Adam Borgula považuje tresty uložené Michalovi a Überallovi za přiměřené. „Zdejší odvolací soud mému odvolání vyhověl,“ prohlásil. Žalobce zdůraznil, že odvolací senát doplnil Michalův trest o zákaz výkonu advokacie.

Muži úmyslně nepodali v roce 2016 u českých finančních úřadů daňové přiznání a nezaplatili daň z příjmů právnických osob, a to konkrétně „nastrčených“ kyperských společností Varvadi Limited a Certonia Trading Limited. Zkrácení daní obžaloba vyčíslila na 29,8 milionu korun, odvolací soud částku snížil na zhruba 28 milionů.

Nemovitosti v Hodkovičkách vlastnila společnost Randwick Trade se sídlem v ČR. Podle obžaloby uplatnili Michal s Überallem opci na akcie Randwicku prostřednictvím firmy Certonia. Následně akcie údajně účelově prodali firmě Varvadi za kupní cenu 151 milionů korun, aniž tento převod oznámili příslušnému rejstříkovému soudu. Nakonec akcie prodali nejméně za 201 milionů společnosti FINEP Modřany.

Obžalovaní muži u hlavního líčení poukazovali na to, že Borgula je oba obžaloval už v kauze jízdenek pro pražský dopravní podnik a Michala také v případu tunelování petrochemické firmy Oleo Chemical.

Michal byl již pravomocně odsouzen v souvislosti se zmanipulovanými zakázkami Nemocnice Na Homolce, a to ke dvouletému podmíněnému trestu a peněžitému trestu 2,4 milionu korun. Tento trest soud nynějším verdiktem zrušil a uložil mu trest souhrnný.

V kauze Oleo bývalého advokáta justice pravomocně osvobodila. Soudy ho společně s Rittigem definitivně zprostily viny i v kauze údajného vyzrazení utajované zprávy BIS a spolu s Überallem i v případu dopravního podniku. (ČTK)