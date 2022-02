Hnutí ANO nebude hlasovat pro novelu pandemického zákona. Jde podle něj o legislativní paskvil. Vadí jim absence časového omezení platnosti zákona, posílení pravomocí resortů a fakt, že by se to mělo schvalovat v legislativní nouzi.

„Domníváme se, že do Sněmovny došel legislativní paskvil, který mám schválit ve stavu legislativní nouze,“ řekla předsedkyně klubu Alena Schillerová.

„Nechápu, proč se koalice stále rozebíhá hlavou proti zdi,“ zeptal se řečnicky předseda ústavně-právního výboru Radek Vondráček. Pokud by se změna podle něj projednávala mimo legislativní nouzi, bylo by to podle něj lepší.

Místopředseda zdravotnického výboru Julius Špičák pak vyjádřil obavy, že pokud budou opatření vydávat tři resorty, bude pro ně těžší je koordinovat.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák vyčetl koalici, že nový pandemický zákon nedává žádné kompetence krajům, proto připravil alespoň jeden pozměňovací zákon, který by umožnil krajům konzultovat situaci s hygienickými stanicemi.