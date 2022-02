Americký quarterback Tom Brady se navzdory spekulacím podle svých slov ještě nerozhodl, zda skončí v NFL. „Někdy trvá, než zjistíte, co cítíte a co chcete. Až ten čas nastane, rozhodnu se, ať tak, či tak. Teď to ještě nevím.“ (ESPN)

Kde je Brady, tam je titul. Nyní hraje za Tampa Bucaneers a podle informací médií měl být zápas proti LA Rams jeho posledním. Foto: Brian Snyder, Reuters