V Česku se objevila skandinávská varianta koronaviru, oznámil Státní zdravotní ústav. Ve vybraných vzorcích hlášených laboratořemi SZÚ je této varianty za poslední týden 1,4 procenta. Jde o 88 případů z asi 6500.

Sekvenací byla varianta potvrzena v pěti případech.

Informoval o tom ústav v tiskové zprávě. Kvůli dominanci varianty omikron ministerstvo zdravotnictví zrušilo povinnost vyšetřovat vzorky u lidí s příznaky znovu metodou diskriminačního PCR, která může ukázat na případnou jinou variantu. SZÚ doporučuje dál tak vyšetřovat rizikové pacienty, kteří by měli dostat antivirovou léčbu.

Varianta BA.2 dominuje v Dánsku a sousedním Švédsku, ve Velké Británii výskyt spojují s importem z Indie. Vědci se podle SZÚ původně domnívali, že jde o subvariantu omikronu příbuznou jeho linii BA.1. „Z fylogenetického hlediska se však zřejmě jedná o s omikronem zcela nepříbuznou subvariantu,“ uvedl ústav v prezentaci k tiskové zprávě.

O nové variantě zatím vědci nemají dostatek informací. Dánské zdravotnické úřady minulý týden oznámily, že je nejspíše 1,5krát nakažlivější než původní varianta omikronu, patrně však nezpůsobuje závažnější průběh onemocnění covid-19.

Přestože se v Dánsku tato varianta rozšířila a minulý týden tam měli rekordní počty nakažených, tamní vláda od února uvolňuje prakticky všechna protikoronavirová opatření. Země otevírá dosud zavřené noční kluby, restaurace budou moci i po 22:00 podávat alkohol a hosté nebudou muset předkládat očkovací certifikáty. Cestující nebudou muset nosit roušky v hromadné dopravě a obchody regulovat počty zákazníků.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve čtvrtek uvedl, že země, které teď rozvolňují, měly často dosud mnohem přísnější opatření než ČR. Dánské vládě umožňuje zmírňování zejména vysoká proočkovanost obyvatel, vakcínu proti covidu-19 si tam nechalo aplikovat přes 83 procent obyvatel a 60 procent z nich má i posilující dávku.

V tuzemsku dominuje v současné době varianta koronaviru omikron, je jí přes 90 procent. Národní referenční laboratoř (NRL) SZÚ kvůli ní doporučuje upravit způsob odběru vzorků, zdravotníci by měli vytírat nejen nos, ale i krk. „V případě infekce variantou omikron se ukazuje odběr z nosu jako nedostatečný. V případě přetrvávajících potíží doporučujeme zopakovat test, část příznakových pacientů může být pozitivní až druhý až čtvrtý den od nástupu příznaků,“ uvedl SZÚ.

Protože varianta omikron převládá, zrušilo ministerstvo od dnešního dne laboratořím povinnost vyšetřovat vzorky podruhé metodou diskriminačního PCR, kdy se srovnávají jejich výsledky se známými mutacemi. Umožní to využívat větší laboratorní kapacity pro nové vzorky.

„Neznamená to ovšem, že lékaři a pacienti zůstanou bez možnosti v indikovaných případech toto vyšetření provést. Na žádost ošetřujícího lékaře při rozhodování o léčbě je vyšetření k dispozici. Postup je shodný jako u dalších laboratorních odběrů a rozborů, které lékaři pro stanovování diagnóz běžně využívají,“ uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková.

NRL doporučuje vyšetřit touto metodou pozitivní pacienty, kteří jsou rizikoví a měli by podstoupit antivirotickou léčbu. Pokud by se ukázalo, že nemají omikron, ale starší variantu delta, bylo by možné jim podat monoklonální protilátky. Ty jsou u omikronu neúčinné, a pacientům je proto lékaři nepodávají.

Za poslední týden dostala NRL data z 113.215 diskriminačních PCR ze stovky laboratoří. Bylo z nich vybráno 6470 vzorků, kde se varianta BA.2 ukázala v 1,4 procenta případů. Výsledkem diskriminačního PCR je podezření na výskyt varianty, definitivně ho potvrzují vybrané laboratoře včetně NRL celogenomovou sekvenací. Celkově bylo tak vyšetřeno 25.760 vzorků od začátku epidemie, za poslední měsíc 1785 a ze 74 procent v nich převažovala varianta omikron a dále subvarianty delty. V pěti případech se potvrdila varianta BA.2. (ČTK)