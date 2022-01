Odpor irských rybářů vůči ruskému námořnímu cvičení – zdá se, že úspěšný – může ukazovat jednu z cest, jak čelit Rusku: zapojit soukromý sektor. Irové oznámili, že v zóně cvičení budou intenzivně rybařit, čímž přinutili Rusy změnit plány.

Autorkou postřehu k irskému úspěchu na webu DefenseOne je Elisabeth Braw, expertka na tzv. šedou zónu agrese – tedy situaci, kdy útočník zjevně už překračuje meze, ale ještě po obránci nestřílí (tedy je těžké působení věrohodně nazvat agresí a zmobilizovat síly k jeho zastavení). O šedé zóně agrese napsala knihu Obráncovo dilema.

Rusko nedávno naplánovalo své námořní manévry v oblasti jihozápadně od Irska – ne v irských výsostných vodách, ale v irské výlučné ekonomické zóně (ta sahá 200 námořních mil od pobřeží přímořských zemí, tedy asi 370 kilometrů).

Manévry měly být od pobřeží asi 240 kilometrů, dál než to je z Dublinu do jihoirského Corku, druhého největšího města země. Oblast je ale pro Irsko důležitým zdrojem příjmů díky intenzivnímu rybolovu – a o ten a o dopad na životní prostředí se Irové obávali.

Neutrální Irsko mělo jen omezené možnosti, jak zatlačit – a avizované cvičení v zemi mírně oživilo debatu o nedobrém stavu ozbrojených sil. Elisabeth Braw připomíná, že Irové zorganizovali na dobu cvičení „rybářskou výpravu“ do cílového prostoru – s tím, že ruské loďstvo by pak muselo neustále dbát na patřičná protikolizní opatření a dalo by mu to tolik práce, že by ze cvičení nic nebylo. Rusové pak manévry přeložili na oblast dál od Irska.

„Úspěch irských rybářů může být pro západní vlády učební materiál. Vlády nemají monopol na chytré strategie. Soukromá sféra v řadě západních zemí může přijít s nápady, jak chování Ruska, Číny či dalších zemí usměrnit, aniž by bylo třeba sáhnout po vojenské hrozbě – když se jí vlády zeptají,“ soudí expertka.