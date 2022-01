CNN: Harrisová byla loni 6. ledna pár metrů od bomby u sídla výboru své strany

Současná americká viceprezidentka Kamala Harrisová projela v den loňského útoku na Kapitol kolem místa, kde byla umístěna trubková bomba. Bylo to v blízkosti sídla Celostátního výboru Demokratické strany (DNC), kam Harrisová mířila.

Byla uvnitř dvě hodiny, než byla bomba objevena. Oznámila to dnes zpravodajská stanice CNN, podle níž jde o další příklad bezpečnostního selhání za chaotického loňského 6. ledna.

O tom, že Harrisová byla delší dobu v blízkosti nálože se dosud neinformovalo. Ten den vnikli do sídla Kongresu stoupenci končícího prezidenta Donalda Trumpa ve snaze znemožnit potvrzení výsledků voleb.

CNN zjistila od několika zdrojů, že Harrisové kolona vjela do sídla DNC kolem 11:30 dopoledne a mířila na parkoviště u lavičky, u níž byla později nalezena bomba. Podle CNN se o přítomnosti nynější viceprezidentky v DNC objevily zprávy až letos, když se mluvilo také o evakuaci političky z místa.

Z interní zprávy police Kapitolu vyplývá, že nejmenovaná „chráněná osoba“ byla z budovy DNC odvedena v 13:14, tedy sedm minut poté, co police začala bombu prověřovat. Podle CNN byla touto osobu Harrisová.

Harrisová a zvolený prezident Joe Biden měli v době před inaugurací přidělenu ochranu tajné policie. Její agenti měli před příjezdem budoucí viceprezidentky zabezpečit sídlo DNC, příjezdovou cestu, parkoviště, vstupy a východy. CNN uvedla, že to, že byla Harrisová poměrně dlouho v nebezpečí, vyvolává další otázky o zajištění její bezpečnosti. Sídlo DNC je v blízkosti Kapitolu.

Bílý dům zprávu nekomentoval a mluvčí tajné služby v prohlášení uvedl, že služba neposkytuje informace o prostředcích a metodách, jež používá.

To, že Harrisová byla na místě, potvrdila ona sama, když mluvila nedávno u příležitosti prvního výročí událostí v Kapitolu. Řekla, že v ten den sama byla na místě. „Byla jsem v ten den nejen zvolená viceprezidentka, ale také senátorka. A byla jsem to dopoledne zde, v Kapitolu, na slyšení s kolegy ze senátního výboru pro kontrolu výzvědných služeb. Za několik hodin byly prolomeny brány do Kapitolu. Odjela jsem, ale myslela jsem nejen na kolegy, ale i na své zaměstnance, kteří se museli schovat v kanceláři a zabarikádovat se kartotékami,“ řekla.

Časně odpoledne, v době, kdy Trumpovi příznivci vnikli do Kapitolu, byly objeveny dvě bomby s časovým spínačem a trhavinou. Nevybuchly, ale obě byly funkční. K jejich zneškodnění byly použiti roboti a nebezpečí bylo odvoláno kolem půl páté odpoledne. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) stále pátrá po tom, kdo bomby přinesl a umístil. (ČTK)