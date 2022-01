Města v Ústeckém kraji zachraňují německé hroby, jsou jich desetitisíce

Některá města v Ústeckém kraji postupně převádějí německá hrobová místa do svého majetku a usilují o jejich záchranu. Spolek Omnium staré německé hroby a hrobky zmapoval, mnohé z nich jsou v havarijním stavu.

Na území regionu se nachází 59 596 hrobů patřících s velkou pravděpodobností původním německým obyvatelům, uvedl spolek na svých stránkách.

Z průzkumu vyplývá, že v Ústeckém kraji je 21 882 prokazatelně německých hrobů, u dalších 37 714 hrobů lze předpokládat „německý původ“.

Nejvíc hrobů, u nichž byl původ s jistotou potvrzen, je na Děčínku. Ve Starých Křečanech má spolek třeba v plánu zřídit pietní místo. Obec nechala náhrobky přesunout do rohu místního hřbitova a některé dokonce zničila. Starosta František Moravec (hnutí Město Lidem) to zdůvodnil tím, že hřbitov se bude opravovat. Po odsunu německých obyvatel se o hroby nikdo nestaral a radnice chtěla udělat místo pro rozptylovou loučku. Omnium hodlá některé zachovalejší náhrobky opravit a zbylé nechat dožít. U náhrobků shromážděných v rohu hřbitova vznikne pietní místo s připomínkou původních německých obyvatel.

Druhý nejvyšší počet německých hrobů je na Teplicku. Bývalé okresní město na jednom z minulých zastupitelstev rozhodlo o převedení 19 hrobů do své správy. „Některé z nich se budeme snažit opravit. Podle toho, jak budou peníze. Ještě není rozhodnuté, kolik jich zrekonstruujeme. V letošním rozpočtu na to máme připravených 150 000 korun,“ řekl dnes ČTK mluvčí Teplic Robin Röhrich. Průměrná cena opravy jedné hrobky se podle něj pohybuje v rozmezí od 90 000 do 120 000 korun. Už v minulosti Teplice několik hrobek do svého vlastnictví převedly, tehdy se radnici podařilo opravit například hrobku architekta Gustava Adolfa Jirsche.

Také v Chomutově opravují zchátralé německé hroby. „Ve spolupráci s pracovníky muzea byly vybrány dva hroby, z prvních dvou oddělení od vchodu, které se v průběhu roku 2019 a 2020 opravily,“ sdělila ČTK mluvčí města Marie Heřmanová. Za 200 000 korun se podle ní podařilo radnici zrekonstruovat hrob rodiny Leidlových a hrob rodiny Andersových. „Zájmem města je v tomto procesu pokračovat, záleží však na tom, co dovolí rozpočet města, který kvůli covidu utrpěl,“ dodala mluvčí.

Šest hrobek nedávno převzalo také město Ústí nad Labem. Hrobky jsou na hřbitovech v Krásném Březně a na Střekově. Mezi nimi i hrobka významného průmyslníka a zakladatele proslulé továrny na mýdlo s jelenem Johanna Schichta.

Několik míst či celých hřbitovů v kraji úplně zaniklo. Německé obyvatele Sněžníku na Děčínsku připomíná na bývalém hřbitově pomník. (ČTK)