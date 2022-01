Hřib: Nemám signály, že by nová vláda také chtěla stěhovat úředníky do Letňan

Vedení Prahy nemá signály, že by nová vláda Petra Fialy chtěla pokračovat v plánu bývalého premiéra Andreje Babiše získat od města pozemky u metra Letňany a vybudovat tam velký areál pro státní úředníky. Novinářům to řekl primátor Hřib.

Dodal, že ohledně Letňan a dalších pražských otázek se s premiérem v blízké době sejde. Radní dnes schválili jinou směnu majetku se státem, další jsou v plánu na jaře.

Babiš v minulém volebním období vyzval vedení magistrátu, aby městské pozemky v Letňanech převedlo na stát za účelem vybudování areálu pro tisíce státních úředníků. Město se tomu bránilo, Hřib odmítl myšlenku „úřednického ghetta“ a převedení pozemků na stát podmínil řadou podmínek, například finančním příspěvkem na dokončení městského okruhu.

Jednání nebyla do voleb dokončena. Město mezitím začalo připravovat návrh nové čtvrti, která by měla v Letňanech vzniknout. Počítá s byty, administrativou a rezervou pro nemocnici. Podle Hřiba to nyní vypadá, že stát již o pozemky nebude mít zájem. „Nemám signály, že by pan premiér v tuto chvíli chtěl pokračovat v plánu na přesun úředníků do Letňan,“ řekl.

Potvrdil to i radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). „Není zřejmé, že by letenský areál pro výstavbu vládního města byl prioritou této vlády, a tak to vnímá i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), jelikož ten nemá další indicie, že by se v té směně mělo pokračovat, což my i vítáme,“ řekl. Dodal, že požadavek státu ohledně Letňan blokoval další majetkové směny, které je potřeba dokončit.

Hřib dále řekl, že kvůli Letňanům, dostavbě okruhů a dalším pro Prahu důležitým otázkám by se měl v blízké době sejít s premiérem a dalšími ministry. V Letňanech se podle něj i v případě změny postoje státu nic nezmění a město bude nadále pokračovat v přípravě návrhu nové zástavby. „Jestli administrativní budovy budou používat státní úředníci nebo komerční administrativa, je v zásadě jedno,“ řekl. Dodal, že by stát mohl pozemky plánované pro nemocnici využít pro stavbu onkologického centra.

Město bude pokračovat v drobnějších majetkových transakcích se státem, radní dnes schválili směnu městských pozemků v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za zbylou část areálu tenisových kurtů na Letné, nemocniční vilu v Říčanské ulici a budovu výjezdové stanice záchranářů v ulici 28. pluku. Na jaře by se podle Chabra měla schvalovat směna větší části areálu Fakultní nemocnice Bulovka za kasárny v Karlíně a areál na Bohdalci. Radní dodal, že na jaře by měli radní hlasovat také o směně Faustova domu v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, který má v majetku město, za státem vlastněný zámek Veleslavín. (ČTK)