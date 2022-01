Česká justice a Novinky: Šéf Krajského soudu v Plzni Alexandr Krysl rezignoval

Předseda Krajského soudu v Plzni Alexandr Krysl rezignoval, napsaly dnes servery Česká justice.cz a Novinky.cz. Potvrdil jim to mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Krysl krajský soud vedl necelé dva roky, po nástupu do funkce se dostal do sporu s částí soudců.

„Příslušný list byl doručen do Kanceláře prezidenta republiky,“ uvedl Ovčáček. O Kryslově odchodu na konci ledna se podle České justice spekulovalo. Dostal výtku od předsedy Vrchního soudu v Praze Luboše Dörfla za údajné opakované dílčí pochybení při sestavování rozvrhu práce, proti výtce se bránil správními žalobami.

Výtku Kryslovi uložil Dörfl na základě podnětu 39 soudců plzeňského krajského soudu, napsala už dřív Česká justice s odvoláním na šéfa vrchního soudu. Spory mezi novým předsedou plzeňského krajského soudu a částí soudců nastaly krátce poté, co Krysl nečekaně uspěl ve výběrovém řízení na nového šéfa soudu. Mezi hlavní kritiky Krysla patřil podle serveru jeho předchůdce v čele soudu Miroslav Sedláček, kterému dříve Krysl dělal místopředsedu pro správní úsek.

Na plzeňském krajském soudu vznikly odbory, které sdružují nespokojené soudce a zaměstnance, napsala Česká justice. Krysl také podal dvě kárné žaloby na místopředsedkyni soudu Soňu Kacovskou, která ve funkci zůstala z minulého vedení. Navrhl v nich, aby kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) Kacovskou zbavil funkcí místopředsedkyně soudu a předsedkyně senátu. (Česká justice, Novinky)