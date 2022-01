Vyšetřovatelé rozsáhlého požáru v Mladé Boleslavi nevylučují cizí zavinění

Předseda Krajského soudu v Plzni Alexandr Krysl rezignoval, napsaly dnes servery Česká justice.cz a Novinky.cz. Potvrdil jim to mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Krysl krajský soud vedl necelé dva roky, po nástupu do funkce se dostal do sporu s částí soudců.