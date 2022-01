SAE zmařily raketový útok jemenských rebelů v době návštěvy prezidenta Izraele

Spojené arabské emiráty oznámily, že v noci na dnešek zachytily a zničily balistickou střelu, kterou odpálili jemenští šíitští povstalci. Její trosky dopadly do neobydlené oblasti SAE a nezpůsobily žádné škody. Útok se stal v době, kdy je v zemi na návštěvě izraelský prezident Jicchak Herzog.

Spojené arabské emiráty jsou součástí koalice vedené Saúdskou Arábií, která v jemenské občanské válce podporuje vládní jednotky v boji proti šíitským rebelům a povstaleckým útokům čelí opakovaně.

Íránem podporovaní jemenští povstalci dnes uvedli, že vypálili několik balistických střel na metropoli Spojených arabských emirátů Abú Zabí a vyslali také několik bezpilotních letounů na Dubaj. Mluvčí jemenských povstalců Jahjá Saría zároveň SAE pohrozil dalšími útoky. „Varujeme obyvatele a firmy, aby se drželi stranou klíčových středisek a zařízení, jež budou cílem útoků v nadcházejícím období,“ prohlásil Saría. Raketový útok, který jemenští povstalci provedli v noci na dnešek, byl třetím za posledních 14 dní, uvedla agentura Reuters. Při útoku ze 17. ledna přišli v Abú Zabí o život tři lidé a šest utrpělo zranění.

Ministr pro zahraniční záležitosti Spojených arabských emirátů Anvar Karkáš dnes útoky odsoudil jako „zbytečnou“ provokaci. „Ti, kdo testují Spojené arabské emiráty, dělají chybu,“ napsal. Nejnovější útok na Spojené arabské emiráty, které jsou oblíbenou turistickou destinací a regionálním obchodním centrem, odsoudil i Washington.

Ve Spojených arabských emirátech je v současné době na návštěvě prezident Izraele, který s touto muslimskou zemí navázal diplomatické vztahy v roce 2020. V neděli se Herzog setkal s korunním princem Abú Zabí Muhammadem bin Zajdem Nahajánem, s nímž jednal o bilaterálních vztazích i bezpečnostních otázkách. „Zatímco izraelský prezident je na návštěvě Spojených arabských emirátů, aby budoval mosty a podporoval stabilitu oblasti, povstalci z řad Húsíů pokračují v útocích, které ohrožují civilisty,“ napsal na Twitteru mluvčí americké diplomacie Ned Price. Dnes Herzog navštívil světovou výstavu Expo 2020, která se po odkladu způsobeném pandemií nemoci covid-19 nyní koná v Dubaji.

Spojené arabské emiráty jsou zapojené do války v Jemenu od roku 2015 a jsou klíčovým členem vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií. Ta zahájila útoky proti šíitským povstalcům poté, co rebelové obsadili jemenské hlavní město Saná a vyhnali mezinárodně uznanou jemenskou vládu prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího. V roce 2019 SAE do značné míry omezily svou vojenskou přítomnost v Jemenu, ale nadále mají značný vliv na jemenské provládní síly, které vyzbrojily a vycvičily. (ČTK)