Kvůli stromům spadlým na železniční trať u Žďáru nad Sázavou neprojede hlavní spojnicí Prahy a Brna 21 vlaků.

Provoz bude podle prvních odhadů Správy železnic zastavený do půlnoci. České dráhy (ČD) ale odhadují, že oprava by mohla být hotová dřív, řekl ČTK mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Kvůli silnému větru popadaly stromy v úseku dlouhém asi 200 metrů na trakční vedení u Žďáru nad Sázavou a Ostrovem nad Oslavou na Vysočině.

„Týká se to všech normálních rychlíků a osobních vlaků, které tam projíždějí. Jen mezinárodní vlaky jsou odkloněné přes Pardubice a Českou Třebovou. Správa železnic sice odhaduje (konec oprav) na půlnoc, ale my si myslíme, že obnovení provozu by mohlo být o něco dřív,“ řekl Kubát. Jak doplnil, na rozdíl od vlaku z Budapešti do Prahy, který musel na Břeclavsku zastavit kvůli poškozené troleji a lidé čekali přes čtyři hodiny na odtah soupravy (evakuace asi 70 cestujících nebyla s ohledem na nepřístupný terén možná, po více než čtyřech hodinách byl vlak odtažen do Břeclavi, jedna kolej je na trati mezi Českem a Slovenskem průjezdná od 16:45, pozn. red.), tam žádný vlak neuvízl.

Správa železnic (SŽ) informovala o přerušení provozu na twitteru. Denně místem jezdí desítky vlaků. ČD zajistí náhradní autobusovou dopravu, některé rychlíky pojedou přes Olomouc. „Jezdí tam teď všechny spoje, které jezdí z Prahy do Brna. Jsou to desítky vlaků, Českých drah, RegioJet, k tomu nějaká regionální doprava. Je to značná komplikace,“ řekla dnes ČTK mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

České dráhy zajistí v úseku náhradní autobusovou dopravu. „V tuhle chvíli máme nějaké autobusy přislíbené, měly by další přibýt. Některé mezinárodní vlaky nepojedou po této trati, ale přes Přerov a Olomouc, tudíž se vyhnou Brnu,“ řekl Kubát.

Na Vysočině byla dnes od rána kvůli následkům větru přerušená doprava na tratích Havlíčkův Brod a Veselí nad Lužnicí a z Jihlavy do Brna. České dráhy (ČD) zajišťovaly náhradní dopravu. Do 21:00 bude podle webu ČD přerušený provoz na trati Kostelec u Jihlavy – Jindřichův Hradec. V úseku Jihlava – Jindřichův Hradec zavedl národní dopravce náhradní autobusovou dopravu. (ČTK)