Nadal ovládl Australian Open a raduje se z rekordního 21. titulu

Španělský tenista Rafael Nadal vyhrál Australian Open a získal tak rekordní 21. grandslamový titul, čímž překonal Djokoviće a Federera. Ve finále se světovou dvojkou Daniilem Medvěděvem prohrával už 0:2 na sety, zápas ale nakonec strhl na svou stranu po setech 2:6, 6:7, 6:4, 6:4 a 7:5.

Nadal přitom v zápase prohrával 0:2 na sety a za stavu 2:3 ve třetí sadě čelil při svém podání třem brejkbolům v řadě, všechny šance soupeře se mu ale podařilo odvrátit a skóre finále posléze vyrovnat.

Za stavu 5:4 v pátém setu pak servíroval Nadal poprvé na vítězství, podání ale ztratil. Vzápětí se mu podařilo Medvěděvův servis znovu prolomit a další srovnání stavu už nepřipustil. Bezmála pět a půl hodiny trvající finále dopodával čistou hrou.

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/OlMvhlGe6r

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022