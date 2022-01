Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) by měla policie vyšetřit, zdali Hrad skutečně skartoval tajnou zprávu o Vrběticích. Prověřit by se mělo i to, zdali k ní neměl přístup někdo neoprávněný. (CNN Prima News)

Naopak bývalý šéf dolní komory Radek Vondráček (ANO) je překvapen, že někdo má přístup k interním informacím z Pražského Hradu. Reagoval tak na skartaci tajné zprávy k Vrběticím i na to, že si ji prezident přečetl až se zpožděním.

„Nedokážu se vyjádřit, ale nechci to ani zlehčovat,“ řekl. (CNN Prima News)