Podle předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) by měla policie vyšetřit, zdali Hrad skutečně skartoval tajnou zprávu o Vrběticích. Prověřit by se mělo i to, zdali k ní neměl přístup někdo neoprávněný. (CNN Prima News)