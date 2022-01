„Zachází se s nimi tak nespravedlivě.“ Trump by chtěl dát milost lidem odsouzeným za útok na Kapitol

Pokud by se Donald Trump znovu ucházel o post prezidenta Spojených států a vyhrál by, dal by milost lidem odsouzeným kvůli výtržnostem v sídle amerického Kongresu z loňského 6. ledna.

Trump to v sobotu řekl svým stoupencům na shromáždění ve městě Conroe v Texasu.

„Pokud budu kandidovat a pokud vyhraju, budeme zacházet s těmi lidmi z 6. ledna spravedlivě,“ řekl Trump za nadšeného jásotu svých stoupenců.

„Budeme s nimi zacházet spravedlivě. Pokud to bude vyžadovat milosti, udělíme jim milosti. Protože se s nimi zachází tak nespravedlivě,“ uvedl také bývalý šéf Bílého domu za republikány.

Tisíce Trumpových přívrženců povzbuzených jeho tvrzeními o zfalšovaných volbách vtrhly před rokem do sídla amerického Kongresu, kde začínala společná schůze obou komor k výsledkům prezidentské volby.

Policie obvinila přes 725 lidí, přičemž zhruba 200 z nich přiznalo vinu. Dosud nejdelší trest – 63 měsíců odnětí svobody – vyměřil soud minulý měsíc Robertu Palmerovi, který se účastnil tvrdých bojů s policisty a podle prokuratury mimo jiné na strážce zákona hodil hasicí přístroj.

Trump skutečnost, že ve volbách na podzim 2020 podlehl demokratovi Joeu Bidenovi, doposud neuznal. Volby stále označuje za zmanipulované. Zda se v roce 2024 bude ucházet o znovuzvolení, Trump zatím neoznámil. (ČTK)