Stovky řidičů kamionů protestují v kanadské Ottawě proti požadavku na očkování. Takzvaný „konvoj svobody“ zablokoval silnice města a proměnil se v demonstraci proti vládním krokům. (Al-Džazíra)

Hundreds of truckers protest in Ottawa against Canada’s vaccine mandate https://t.co/0ZhgBRZmIv pic.twitter.com/8etYZerB16

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 29, 2022