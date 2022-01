Historická bouře má zasáhnout celé východní pobřeží, úřady radí nevycházet

Východní pobřeží USA zasáhla sněhová bouře „bombogeneze“. Pět států vyhlásilo stav nouze ještě před jejím příchodem. Experti varují před „historickým“ sněžením, blízko pobřeží byla vydána varování před povodněmi.

Kvůli nepříznivému počasí zrušily aerolinky jen dnes více než 3300 letů. Úřady států, které stojí bouři v cestě, občany vyzývají, aby raději neopouštěli své domovy.

„Může to být historická bouře, obrovská,“ vyjádřila v pátek své přesvědčení starostka Bostonu Michelle Wuová. Právě její šestisetosmdesátitisícové město má podle zpravodajského serveru nbcnews.com patřit k nejpostiženějším. Bouře by do něj měla vtrhnout s větry o rychlosti až 80 kilometrů v hodině a přinést přes půl metru sněhu.

Sněžná bouře o rozsahu, který tento region čtyři roky nepocítil, má zasáhnout celé východní pobřeží od Maine až po Severní a Jižní Karolínu. Pět států v oblasti již vyhlásilo stav pohotovosti.

„Cesty by se měly omezit jen na případy pohotovosti,“ varovala Národní meteorologická služba (NWS) v Bostonu. „Pokud musíte cestovat, mějte s sebou výstroj na přežití v zimě. Pokud uvíznete, zůstaňte ve svém autě,“ apelovala dále.

Podobné výzvy se týkají i dalších oblastí. Guvernérka státu New York Kathy Hochulová obyvatelům doporučila, aby vše přečkali doma a s pivem. Menší stát Rhode Island rovnou od dnešního rána zakázal veškeré cestování s výjimkou naléhavých případů.

Od pátku do neděle bude zrušeno celkem přes 5000 leteckých spojů. Nejpostiženější výpadky se týkají New Yorku, Bostonu a Filadelfie. V některých úsecích je omezena i železniční doprava.

Takzvaná bombogeneze, nebo-li explozivní cyklogeneze, nastává, když tlak v centru tlakové níže rychle, nebo dokonce extrémně rychle klesá. (ČTK, BBC)